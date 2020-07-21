Haluk Ulusoy'un acı kaybı
Merhum iş adamı Saffet Ulusoy'un eşi, Türkiye Futbol Federasyonu Eski başkanlarından Haluk Ulusoy'un annesi Süreyya Ulusoy, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Merhum iş adamı Saffet Ulusoy'un eşi, Türkiye Futbol Federasyonu önceki başkanlarından Haluk Ulusoy'un annesi Süreyya Ulusoy, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Süreyya Ulusoy'un cenazesi, yarın (çarşamba) günü Levent camisinde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu'daki aile mezarlığında toprağa verilecek.
Süreyya Ulusoy'un vefatı nedeniyle spor, siyaset ve sanat dünyasının önde gelenleri Haluk Ulusoy'a başsağılı dileklerini ilettiler.Ulusoy, taziyeleri Ulus'taki evinde kabul ediyor.
Video Haberler
- Kadına şiddet bitmiyor! Bu görüntüler Erzurum'dan
- Ahmet Kaya açıklaması: Allah benim belamı versin!
- Antalya'da serinlemek için girdiği denizde boğuldu
- İstanbul’da silahlı saldırı dehşeti kamerada
- İstanbul'da yolcu otobüsü benzinliğe böyle daldı
- Esenler’de dehşet anları: Klima bomba gibi patladı
- İETT otobüsünde yaşandı! O anları böyle kaydetti
- Görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı böyle yerleştirmiş
- Bir anda aracın içine girdi! Ekipler harekete geçti
- Suruç Katliamı anmasına polis müdahale etti