Haluk Ulusoy'un acı kaybı

Merhum iş adamı Saffet Ulusoy'un eşi, Türkiye Futbol Federasyonu Eski başkanlarından Haluk Ulusoy'un annesi Süreyya Ulusoy, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
21 Temmuz 2020 Salı, 13:11
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Merhum iş adamı Saffet Ulusoy'un eşi, Türkiye Futbol Federasyonu önceki başkanlarından Haluk Ulusoy'un annesi Süreyya Ulusoy, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Süreyya Ulusoy'un cenazesi, yarın (çarşamba) günü Levent camisinde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu'daki aile mezarlığında toprağa verilecek.

Süreyya Ulusoy'un vefatı nedeniyle spor, siyaset ve sanat dünyasının önde gelenleri Haluk Ulusoy'a başsağılı dileklerini ilettiler.Ulusoy, taziyeleri Ulus'taki evinde kabul ediyor.


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