Hamamda karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 kişi hayatını kaybetti
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bulunan bir hamamda biriken karbonmonoksit gazından etkilenen 2 kişi yaşamını yitirdi, durumu ağır 2 kişi ise tedavi altına alındı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde odun ve kömür yakılarak suyu ısıtılan hamamda biriken karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybederken, durumu ağır 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, ilçedeki Başpınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren hamama giden Arif Sezenoğlu ile hamam sahipleri İsmail Kaya, ve Şahin Kaya ile çalışan Alaattin Kayretli, odun ve kömür yakılarak suyu ısıtılan hamama dolan karbonmonoksit gazı nedeniyle fenalaştı.
Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, gazdan etkilenen 4 kişiyi Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Arif Sezenoğlu ile Alaattin Kayretli doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, hamam sahipleri ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Polis olayla ilgili olarak inceleme başlattı.
Video Haberler
- Şov değil kaza!
- Erdoğan canlı yayında Bakan’a böyle çıkıştı!
- Bir anlık unutkanlık az daha canlarından ediyordu
- Korkunç an kamerada! Aile sinir krizi geçirdi
- Kılıçdaroğlu'dan Başbağlar Katliamı mesajı
- Konyaaltı Sahili'nde skandal görüntüler!
- Güvenlik görevlisine tekmeli yumruklu dayak kamerada
- Video çekti, ormanlık alanda ölü bulundu!
- İğne atsan yere düşmez! Tatilciler akın etti
- Yer: Antalya... Bunu yapan bir köpek!