Hamaney: Hz. Muhammed karikatürlerinin yeniden yayımlanması affedilemez

08 Eylül 2020 Salı, 15:27

Charlie Hebdo’nun Hz. Muhammed karikatürlerini yeniden yayımlamasından bir hafta sonra bir açıklama yapan İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, “Haftalık bir Fransız dergisinin, Peygamber’in nurani ve kutsal kişiliğine hakaret ederek işlediği vahim ve affedilmez günah, Batı'daki siyasi ve kültürel kuruluşların İslam'a ve Müslüman toplumuna karşı beslediği düşmanlığı ve kötücül kini bir kez daha açığa çıkardı” dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Fransa cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başta olmak üzere siyasetçilerin ‘düşünce özgürlüğü’ yönündeki açıklamalarını da eleştiren Hamaney, şu ifadeleri kullandı; “Bazı Fransız siyasetçilerin, İslam’ın kutsal Peygamberine karşı işlenen bu vahim hakaret suçunu kınamamak için öne sürdükleri 'ifade özgürlüğü' bahanesi tamamen kabul edilemez, yanlış ve demagojiktir.”

2015 yılında İslamcı militanların saldırısına uğrayan Charlie Hebdo, bu ay başında, saldırganlara yardım etmekle suçlanan 14 zanlının yargılandığı davadan bir gün önce, Hz. Muhammed karikatürlerini yeniden yayımlayacağını duyurmuştu.

Söz konusu karikatürleri gerekçe gösteren İslamcı militanların Charlie Hebdo dergisine ve Yahudi marketine düzenlediği saldırılar sonucu 17 kişi yaşamını yitirmişti.