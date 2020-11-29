Hamileyken Covid-19'a yakalanan annenin bebeği antikorlarla dünyaya geldi
Singapurlu kadın, martta hamileyken yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandı, kadının kasımda dünyaya getirdiği bebeğinde antikorlar tespit edildi.
Strait Times'ın haberine göre, Covid-19'a yakalanan Celine Ng-Chan, 7 Kasım'da doğum yaptı.
Doktorlar, Aldrin adı verilen erkek bebekte Covid-19 antikorlarına rastlarken, annede artık antikor kalmadığı görüldü.
Covid-19'a yakalandığında orta ağırlıkta semptomlarla iki buçuk hafta hastanede tedavi olan 31 yaşındaki anne Ng-Chan, "Doktorum Covid-19 antikorlarımı gebeliğim sırasında oğluma geçirdiğimi düşünüyor" dedi.
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