Hamileyken Covid-19'a yakalanan annenin bebeği antikorlarla dünyaya geldi

Singapurlu kadın, martta hamileyken yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandı, kadının kasımda dünyaya getirdiği bebeğinde antikorlar tespit edildi.

cumhuriyet.com.tr
29 Kasım 2020 Pazar, 19:45
Hamileyken Covid-19'a yakalanan annenin bebeği antikorlarla dünyaya geldi
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Strait Times'ın haberine göre, Covid-19'a yakalanan Celine Ng-Chan, 7 Kasım'da doğum yaptı. 

Doktorlar, Aldrin adı verilen erkek bebekte Covid-19 antikorlarına rastlarken, annede artık antikor kalmadığı görüldü. 

Covid-19'a yakalandığında orta ağırlıkta semptomlarla iki buçuk hafta hastanede tedavi olan 31 yaşındaki anne Ng-Chan, "Doktorum Covid-19 antikorlarımı gebeliğim sırasında oğluma geçirdiğimi düşünüyor" dedi.


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