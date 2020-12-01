Hamilton koronavirüse yakalandı

Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

cumhuriyet.com.tr
01 Aralık 2020 Salı, 10:47
Hamilton koronavirüse yakalandı
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Lewis Hamilton koronavirüse yakalandı. 7. Dünya şampiyonluğunu Türkiye'de ilan eden Britanyalı pilot, bu hafta sonu yarışamayacak.

Britanyalı pilot, Sergio Perez ve Lance Stroll'ün ardından virüse yakalanan 3. Formula 1 sürücüsü oldu. Mercedes pilotu, hafta sonu Bahreyn koşulacak yarışa katılamayacak.

Hamilton'ın Abu Dhabi'de düzenlenecek sezonun son yarışına katılıp katılmayacağı ise belirsiz.

Mercedes sürücüsü, 7. dünya şampiyonluğunu Türkiye Grand Prix'sinde garantileyerek efsanevi Schumacher'in rekoruna ortak olmuştu.


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