Hamilton’a bir ödül daha

21 Aralık 2020 Pazartesi, 11:46

BBC tarafından her yıl dağıtılan yılın spor ödüllerinin 2020 kazananları açıklandı. Formula 1’de sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve Michael Schumacher ile şampiyonluk sayılarını eşitleyen Lewis Hamilton, BBC tarafından yılın sporcusu seçildi. Yılın sporcusu ödüllerinde Liverpool kaptanı Jordan Henderson ikinci olurken İngiliz binici Hollie Doyle, üçüncü oldu. Lewis Hamilton ödüle ilişkin yaptığı açıklamada, ‘’ Herkese teşekkür ederek başlamak istiyorum. Geçtiğimiz yıllardan çok farklı bir yıl oldu ve bizim için çalışan sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Aday olan herkesi kutluyorum. Bu sene başardıklarımla gurur duyuyorum ve bana oy veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. ‘’ ifadelerini kullandı. Lewis Hamilton, bu ödülü 2014’te de kazanmıştı.

Dağıtılan diğer ödüllerde, Jurgen Klopp Yılın Teknik Adamı ve Liverpool Yılın Takımı ödüllerini kazanırken Marcus Rashford çocuklar için yaptığı yemek kampanyaları sebebiyle Jüri Özel Ödülü’nü layık görüldü.