‘Hamlet’in Bütün Ölüleri’ yeniden Konteyner'de

27 Mayıs 2021 Perşembe, 02:00

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, pandemi nedeniyle ara verilen “Hamlet’in Bütün Ölüleri” isimli oyununu tekrar izleyici ile buluşturuyor. Deneysel bir yöntemle kişiye özel sahnelenen oyun, 11 Haziran’a kadar Konteyner Sahne’de bir kez daha tiyatroseverlerin karşısında olacak.

W. Shakespeare’in “Hamlet” isimli oyunundan “yeniden yazım” tekniği kullanılarak E. Feza Soysal tarafından yazılan ve yönetilen oyun, pandemi nedeniyle bir süredir sadece çevrimiçi olarak izleyici ile buluştu. Oyun çarşamba, perşembe ve cuma günleri Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki Konteyner Sahne’de sergilenecek.

11 Haziran’daki son gösterimin ardından da Konteyner Sahne sezonu kapatacak.

Oyunu izlemek isteyenler biletlerini https://bilet.nilufer.bel.tr adresinden alabiliyorlar.