Hamus Çayı’na zehir akıyor

16 Temmuz 2020 Perşembe, 06:00

İl nüfusunun artması nedeniyle tesisin ihtiyacı karşılayamadığını savunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, tesisin daha verimli işletilmesi için gerekli teknik ve ekipmanın sağlanması konusunda çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

GÖZ GÖRE GÖRE

Yurttaşlar, “Tarlalar, bahçeler bu suyla sulanmakta. İnsanlar burada yüzüyor. Suyun arıtılmadan dökülmesi binlerce insanı ilgilendirmekte. Arıtma tesisinin bir an önce incelenmesini ve kirli suyun tespitinin yapılmasını istiyoruz. Her yere şikâyet dilekçesi yazdık. Ancak sonuç alamadık. Göz göre göre yapılan doğa katliamına dur deyin. Bizleri zehirliyorlar” diye konuştu.

NÜFUS ARTTI

Şehrin atık suyunun arıtılmadan Hamus Çayı’na verildiği iddialarına Çevre ve şehircilik il müdürlüğü yanıt verdi. Müdürlük, Osmaniye Belediyesi’ne ait atıksu arıtma tesisinin 2003 yılında faaliyete başladığını ve tesis planlanırken nüfusun169 bin olduğunu belirterek “2019 yılı itibarıyla nufüs 320 bin kişiye ulaştı.

Bu artışla birlikte tesise gelen atıksu debi yükünün arttığı, zaman zaman elektrik ve makine arızalarının meydana geldiği müdürlüğümüze bildirilmiştir. Yeni atık su arıtma tesisi projesinin İller Bankası tarafından onaylandığı da belirtilmiştir” ifadelerini kullandı.