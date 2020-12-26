Hamza Yerlikaya cephesinde şimdi de maaş krizi başladı!

26 Aralık 2020 Cumartesi, 10:59

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, eski AKP milletvekili ve eski güreşçi Hamza Yerlikaya’nın “Resmi Belgede Sahtecilik” suçlaması ile Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı ortaya çıktı.

Hamza Yerlikaya’nın Mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun dördüncü faslında düzenlenen TCK 355 atfıyla 356. Maddeden yani yürürlükteki TCK’da “Resmi Belgede Sahtecilik diye adlandırılan suçtan diplomasının sahte olduğu tespit edilmekle hüküm giymiş, verilen sübut ve hüküm kararı ertelenmiş.”

ALDIĞI MAAŞLAR İADE EDİLMELİ

HKP avukatları Mahkeme kararını ortaya çıkarttıktan hemen sonra Yerlikaya hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

HKP avukatları dün de Hamza Yerlikaya’nın Milletvekili olduğu dönemde aldığı maaşları da dâhil, tüm eski milletvekilliği kazanımlarının ve ayrıcalıklarının iptali için, bu kez Mahkeme kararını ek yaparak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne başvurdu.

“SAHTE DİPLOMALILARLA MÜCADELE YERLİKAYA İLE BAŞLAMADI”

Konuyla ilgili HKP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada,“Halkın Kurtuluş Partisi’nin sahte diplomalılarla mücadelesi Hamza Yerlikaya ile başlamadı. Asıl onun Reisi olan AKP’giller’in başı R. Tayyip Erdoğan’ın, sahteliği belgelerle kanıtlanmış diploması ile başladı mücadele. Onunla ilgili de defalarca suç duyuruları yaptık, kurumlara başvurduk. Genel Başkanımız Nurullah Efe (Ankut), yazdığı kitaplar nedeni ile kendisine açılan “Cumhurbaşkanına” hakaret davalarında, mahkemelerden; ortada meşru bir “Cumhurbaşkanı” olmadığını söyleyerek diplomasının getirtilmesini istedi defalarca ama nafile! Yargı esir edilmişti bir kere!” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

KAMUYA ZARARI 50-60 BİN LİRA:

“Amerikancı muhalefet partileri de AKP’giller tarafından kullanılan Hamza Yerlikaya’ya yükleniyorlar. Ama o, Halkın gözünden, gönlünden düşmüş durumda. Onun en büyük diplomasıydı Halka hediye ettiği madalyalar, güreşte elde ettiği dünya çapındaki başarıları. Şimdi o elde ettiği, Tarihe geçtiği başarılarıyla değil, sahtekârlığıyla adından söz ettiriyor. Muhalefetin yaptığı bu küçük sahtekâra vurmak. Yani işin kolayına kaçıyorlar. Ama iş bu kişiyi, prestijinden-saygınlığından yararlanmak için kullanan AKP’giller’in Reisine gelince “Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı” diyerek “suçu, suçluyu övmeye” devam ediyorlar. Yürekleri yetmiyor; “Ortada meşru, yasal bir Cumhurbaşkanı yok”, demeye. Çapları işte bu kadar… Kaldı ki bir Hamza Yerlikaya’nın kamuya zararı aylık 50-60 bin liradır. Oysa AKP’giller’in Reisinin ve tüm avanesinin kamuya zararı yüz milyar dolarları bulmakta. Muhalefet, özellikle Yeni CHP, bataklığı bırakıyor, bir tane sivrisineği avlamaya çalışıyor”

KASAYA, MASAYA TUŞ OLDU

“Bir de tavsiyemiz olsun kendi alanında gerçekten başarılı bir sporcu da olan Hamza Yerlikaya’ya. Maalesef o, Tarihe bir Gazanfer Bilge, bir Koca Yusuf, bir Yaşar Doğu olarak geçme fırsatını kaçırdı. İyi bir sporcunun aynı zamanda ahlâklı olması gerektiğini unuttu. Kasaya, masaya tuş oldu. Tekrar Halkın gönlünde taht kurmak istiyorsa, tarihe adını yazdırmak istiyorsa yapacağı tek bir şey var: Hak etmeden yer aldığı bütün kurumlardan istifa etmek, alınteri dökmeden haksız elde ettiği bütün kazançları kamuya iade etmek ve tekrar güreş sporuna dönerek kendisi gibi başarılı güreşçiler yetiştirmek. Ancak o zaman bir ihtimal halkın gönlündeki yere yeniden yerleşebilir. Kendini halka böyle affettirebilir. Bu cesareti gösterebilirse ancak temizlenebilir, AKP’giller’e bulaşmakla üzerine yapışan pisliklerden ancak böyle arınabilir”

PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

“Yargı esir alınsa da, muhalefet partileri haksızlıklara sessiz kalsa ve gereğini yerine getirmese de, örgütsüz bırakılmış tek kişi olarak bırakılmış insanlarımız gölgesinden korkar hale getirilse de bu ülkede onurlu, yiğit, korkusuz Halkın Kurtuluş Partisi var! İşçilerin, köylülerin, kadınların, gençliğin, halkın Partisi var! Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da hem hukuki hem siyasi olarak tüm alanlarda mücadelemiz devam edecek. Bütün haksızlıkların, hukuksuzlukların peşinde olduk ve olmaya devam edeceğiz. Sahte diplomalı Hamza Yerlikaya’nın da peşini bırakmayacağız!

İyi bir sporcu olabilir ama yaptığı haksızlıklar nedeni ile mücadelemiz karşısında tuş olup yenilecek! Tabiî onun kat kat üstünde yolsuzluklara bulaşmış tüm AKP kadroları da, başta Reisleri olmak üzere, mutlaka hesap verecek bağımsız mahkemeler karşısında!”