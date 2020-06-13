Hamza Yerlikaya sosyal medyanın dilinde: 'Kündeye getirecek'
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı görevlerini yürüten eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya'nın Vakıfbank Yönetim Kurulu'na atanması sosyal medyada gündem oldu. Yerlikaya için 'ekonomiyi kündeye getirecek' değerlendirmeleri yapıldı.
Ekonomi eğitimi bulunmayan eski güreşçi Hamza Yerlikaya'nın Vakıfbank yönetimine atanması liyakat tartışmalarına neden oldu.
Borsaya yapılan bildirime göre Vakıfbank'ta kamu görevi bulunan yönetim kurulu üyeleri aylık 12 bin 530 TL maaş alıyor.
İşte o tepkilerden bazıları:
HAMZA YERLİKAYA KİMDİR?
Aslen Sivaslı olan Hamza Yerlikaya, 3 Haziran 1976'da İstanbul’un Kadıköy ilçesinde doğdu. Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünden mezun olan Yerlikaya, Sakarya Üniversitesi Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.
17 yaşında büyükler kategorisinde dünya şampiyonu olarak dönemin Dünya Güreş Federasyonu (FILA) tarafından ‘Asrın Güreşçisi’ unvanına layık görülen Hamza Yerlikaya, sporculuk kariyerinde büyükler kategorisinde 2 Olimpiyat, 3 Dünya ve 8 Avrupa şampiyonluğu kazandı.
1996 yılında Atlanta Olimpiyat Oyunları’nda elde ettiği altın madalyanın ardından 1997 yılında kendisine ‘Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası’ verilen Yerlikaya, 2007 yılında spor hayatını noktaladı.
2007 yılında yapılan genel seçimlerde AKP 23. Dönem Sivas Milletvekili seçilen Hamza Yerlikaya, bu süre zarfı boyunca Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Üyeliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Müşavirliği, TBMM Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor Komisyon üyeliği görevlerini de yaptı. Milletvekilliği görevinin ardından 2012 yılında Güreş Federasyonu Başkanı seçilen Yerlikaya, 3 yıllık başkanlık süresinin akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı olarak Saray'daki görevine başladı.
Yerlikaya, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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