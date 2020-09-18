Hamza Yerlikaya'yı eleştiren AKP'li ihraç edildi!

18 Eylül 2020 Cuma, 07:53

Kızılay Muğla Şube Başkanı Yusuf Kayacık 15 Haziran'da kişisel sosyal medya hesabından Hamza Yerlikaya’nın VakıfBank yönetim kuruluna atanmasını eleştiren bir paylaşım yaptı.

Kayacık paylaşımında, "Bir AK Partili olarak olarak atamanın hiçbir izahını yapamıyorum, insanlar kıt kanaat geçinirken, 3-4 ayrı makamdan maaş alınıyor, bunu kabul edemiyorum" gibi ifadelerde bulunmuştu.

Genel Merkez tarafından paylaşımı yapan Muğla İl Başkanı ve yönetimi görevden alındı. Kayacak partisi AKP'den de ihraç edildi.

Kayacık'ın Yerlikaya'yı eleştiren paylaşımı:

"#HamzaYerlikayaMilli sporcu, eski Güreş Federasyonu Başkanı ve eski Milletvekili....Önce; Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine atanan Yerlikaya, ardından, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı görevine getiriliyor....Buraya kadarına eyvallah....Ammaaaa....Aynı Yerlikaya, hiçbir yeterliliği, uzmanlığı ya da deneyimi olmadığı halde, önceki gün Vakıfbank Yönetim Kurulu üyeliğine de atanıyor ya, işte buna eyvallah diyemiyorum.....İnsanlar, ekonomik krizde esnafı ile işçisi ile emeklisi ile kıt kanaat geçinirken, birine böylesine kaymaklı atamalar yapılması, üstelik ülke şartlarına göre çok yüksek ücretli 3-4 makamdan aynı anda maaş alması kabul edilemez....AkParti'li bir vatandaş olarak kınıyorum, hiçbir izahı olmayan ve vicdanları yaralayan bu atamanın derhal durdurulmasını diliyorum.......”

Kayacık görevden alındıktan ve AKP'den ihraç edildikten sonra ise şu paylaşımları yaptı:

"Haksızlık önünde eğilmeyiniz; çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz…’ demiş Hz. Ali. Allah’a şükür bugüne kadar şerefimizi yere düşürmedik, düşürmeyiz. Yanlışa, yanlış demek, doğruya, doğru demekten her zaman daha zordur. Hayatım boyunca doğruyu söylemekten vazgeçmeyeceğim. Herkes, her şeyi biliyor. Takdir siz kıymetli hemşerilerimin”



