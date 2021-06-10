Han kültüründen esinlenen sanat

10 Haziran 2021 Perşembe, 02:00

Pandeminin insan hayatında değişikliğe yol açtığı alanların başında çalışma sistemleri geliyor. Yeni normalde çok duyacağımız kavramlardan biri de “yeni nesil çalışma alanları.” Şirketlerin çalışanlarına büyük plazalarda işyeri sunmak yerine yeni nesil çalışma alanları üyelikleri vermeye başladığı konuşuluyor. Özellikle uzaktan çalışma sistemine geçen şirketler, evden çalışma şansı olmayan ya da daha sessiz, sakin bir yer arayan çalışanları için alan sağlayan kurumlarla işbirliğine başlamış durumda. Bunlardan biri de Han Spaces. Şubat 2020’de Levent’te hizmet vermeye başlayan Han Spaces’i kendi alanındaki örneklerinden ayıran nokta ise sanatı çalışma alanına taşıması.

Mimarlık alanında sanat danışmanlığı yapan ArtPick ile işbirliğine giden Han Spaces, çalışma alanlarında bir yılı aşkındır sergiler düzenliyor. Pandemi nedeniyle 30 Ağustos’a kadar sürecek ikinci sergileri “Oynadığın sürece...”, Han Spaces’in çalışma alanlarında sanatsever çalışanlarla buluşuyor. Randevu alınarak ArtPick ekibinin rehberliğinde sanat eserleri ve sanatçılar hakkında bilgi almak ve sergiyi ücretsiz gezmek de mümkün. Han Spaces CEO’su Gizem Burteçin ve ArtPick ekibinden Seza Ünal Özeren ve Lisya Tavaşi ile bu yeni konsepti konuştuk.

Ekosistem oluşturmak...

Burteçin, “İlhamımızı kendi kültürümüz olan hanlardan aldık” diyor. Çalışmanın sosyolojisi üzerinde pek kimse çalışmadığı için bu görevi üstlendiklerini söyleyen Burteçin, “Nasıl ve hangi ortamda çalışmak istiyoruz sorusunun cevabını aradığımızda bizi mutlu edecek ortamı yaratmaya koyulduk. Bunun içinde beraber çalışacağımız insanlar, sanat, kitap, müzik, bitkiler var. ArtPick’le olan işbirliğimiz de böyle başladı” diyor.

ArtPick’in kuruluşunu ve çalışma biçimini ise Seza Ünal Özeren anlatıyor: “Mimarlar, projelerini yaparken sanat danışmanlığının eksikliğini yaşayabiliyor. Han Spaces, çalışma ortamına sanatı dahil etmek istiyordu, biz de sanatı yaşanabilir bir yerde görmek istiyorduk. Böyle bir işbirliği oldu” diyor. Gizem Burteçin ise “Biz her şeyi kendimiz yapmak istemiyoruz. Han kültürü böyle bir şey. Farkımız bu, bir ekosistem kurmak istiyoruz” diye katılıyor.