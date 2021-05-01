Hangi ülkede hangi süper kahramanın popüler olduğu açıklandı
Google arama verileri analiz edilerek ülke ülke en popüler süper kahramanlar belirlendi. Marvel'in DC'yi geride bıraktığı araştırmaya göre Türkiye'den en popüler kahramanın Groot olduğu ortaya çıktı.
Süper kahraman evrenlerine yönelik yeni bir çalışma Marvel'ın arama trafiği açısından DC'den daha popüler olduğunu ortaya koydu. Ancak bu DC'nin Marvel'a nazaran çok düşük puanlar aldığı anlamına gelmiyor.
Game.co.uk, Google arama verilerini analiz ederek en popüler evrenleri, süper kahramanları ve süper kötüleri açıkladı. Yayımlanan verilerle söz konusu kategorilerde ülke ülke sonuçlar da ortaya kondu.
NTV'nin haberine göre, 60'tan fazla ülkeden elde edilen veriler Marvel'ın 51 ülkede en çok aranan evren olduğunu gösteriyor. Marvel hayranlığında başı çeken ilk 5 ülkeyse ABD, Hindistan, Brezilya, Birleşik Krallık ve Fransa şeklinde sıralanıyor.
DC İÇERİKLERİNİ EN ÇOK ARATANLAR ARASINDA TÜRKİYE VAR
DC evreninin en büyük hayranları arasındaysa Türkiye de yer alıyor. DC içeriklerini en çok aratan ülkeler sırasıyla Güney Kore, ABD, Hindistan, Brezilya ve Türkiye.
Dünyanın en popüler süper kahramanıysa Örümcek-Adam. Marvel'ın sevilen karakteri 57 ülkenin aramalarında ilk sırada yer alıyor.
Wonder Woman ikinci sırada yer alırken listenin geri kalanında sırasıyla Batman, Iron Man, Superman, Captain America, Aquaman, Hulk, Wanda Maximoff ve Groot bulunuyor.
Groot'un sadece Türkiye'de en popüler süper kahraman olması dikkat çekti.
Öte yandan en popüler süper kötü şaşırtıcı olmayan biçimde 66 ülkede ilk sırada yer alan Thanos.
Thanos'u Joker, Venom, Emplate, Ultron, Catwoman ve Daken izledi. Türkiye'nin en çok arattığı süper kötü de Thanos.
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