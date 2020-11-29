Hangisi daha iyi?: iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro Max, Pixel 5, Mate 40 Pro

29 Kasım 2020 Pazar, 20:16

https://www.youtube.com/watch?v=9R7isVYF8gM&feature=youtu.be

BBC Teknoloji Muhabiri Chris Fox, son dönemde piyasaya çıkan ve en iyi kameralara sahip olduğu söylenen dört cep telefonu modelini inceledi: Apple iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max, Google Pixel 5 ve Huawei Mate 40 Pro.

Az ışıkta nasıl performans gösterdikleri, portre ve gece modlarında nasıl sonuç verdikleri ve görüntü sabitleme kabiliyetleri incelenen özellikler arasında.