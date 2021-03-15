Hani İzmir’e köprü yapılacaktı?

15 Mart 2021 Pazartesi, 15:06

İzmir Körfezi üzerine yapılması planlanan, 2014 yılında yerel seçimlerin hemen öncesinde o dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olan Binali Yıldırım’ın, İzmir için tasarladığı 1414 projeden biriydi.



Kimi söylemlerinde 35 projeden biriydi.

Körfez Köprüsü, üzerinde 12 km otoyol, 16 km raylı sistem olarak öngörülen, kuzeyde 4.2 km ayaklar üzerinde köprü, 800 metre yapay ada ve 1.8 km batırma tüp geçişten oluşacaktı.

Amaç İzmir körfezinin iki yakası arasında ulaşım bütünlüğünün sağlanması, Çiğli’nin İnciraltı’na bağlanmasıydı.

Söz konusu Körfez olunca İzmir’den ayrı düşünülemez, çünkü Körfez İzmir’in bugünü ve geleceğine ilişkin hayatının ayrılmaz bir parçası.

Bu nedenle İzmir Körfez Geçiş Projesi'ne karşı çevre ve meslek örgütleri ile yurttaşların açtığı davalar söz konusuydu.

TMMOB, EGEÇEP, Doğa Derneği ve 85 vatandaş yürütmenin durdurulması ve projenin iptali için açtığı davalar sonucu İzmir İdare Mahkemesi tarafından proje iptal edilmişti.

O gün bugündür kimseden ses çıkmıyor.

Elbette doğaya ve çevreye zarar verecek şekilde hazırlanmışsa iptal kararı doğrudur.

Lakin kararın iptalinden çok revize edilmemesinin sebebini merak etmekteyim.

Proje yeniden ele alınır, revize edilebilir öyle değil mi?

Sen iktidar olarak 20 yıldır koca İzmir’e Yeşildere’yi Konak’a bağlayan uçan yol dışında elle tutulur ne yaptın Allah aşkına?

Verilere göre İzmir’in merkezi hükümete ödemek zorunda olduğu vergi, aldığı kaynağın 7 katı.

Bu da demek oluyor ki Türkiye’de her 100 liralık verginin 9 lirasını İzmir öderken, her 100 liralık devlet kaynağının sadece 2 lirasını İzmir harcadı.

Ayıptır.

Günahtır.

Tamam sizin gözünüzde “Gavur İzmir olabiliriz” belki…

Lakin İzmir olarak bir lütuf değil hakkımız olanı talep ediyoruz.

Göztepe Göksel Arsel Stadı 1 oldu tamamlanalı.

Daha düne kadar koca İzmir’in stadı yoktu.

Olabilir mi böyle bir şey?

Biz devletten verdiği sözleri tutmasını bekliyoruz.

Kentsel dönüşüm başta olmak üzere, köprü, yol, stad vb…projelerin Türkiye’nin üçüncü büyükşehrinde derhal tamamlanmasını ümit ediyoruz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ellerini bağlayarak, söz verdiğiniz projeleri yapmayarak İzmir’i cezalandırıyorsanız eğer İzmir seçmeni her zaman ki gibi 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nde de sizi sandığa gömer.

Benden söylemesi…