"Hani Rıdvan Dilmen sezonuydu?"

30 Kasım 2020 Pazartesi, 09:03

Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de %100 Futbol programında konuştu. Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısında ve sonunda açıklamalarda bulundu.

Rıdvan Dilmen'in görüşleri şöyle:

''Sergen Yalçın ve Ümraniye taktiksel anlamda istediği her şeyi alarak başladı ve ilk yarıyı bitirdi. Favori gözüken Fenerbahçe ise beklentilerin altında kötü başladı. Gustavo ile Sosa'nın kötü performansı bunda etken. Fenerbahçe'nin yediği 2. gol öncesinde net faul var. Tartışmasız. Ben ilk yarıda Beşiktaş'ı beğendim.''

"Hakem bence sınavı geçemedi. Fenerbahçe'nin yediği 2. gol öncesi pozisyon net faul. Tartışmasız. Fenerbahçe'nin attığı golün başlangıcında Beşiktaş tehlikeli geldiğinde hakem Mensah'a yapılanı görmedi. Mensah oynadı Aboubakar'a geldi top. Dönüp karar vermesi lazım. En büyük hatası da Beşiktaş hızlı hücuma çıktı. Taktik faul verdi. Avantaja bırakmadı."

''Erol Bulut, maça büyük hatalar ile başladı. Caner'i oynatmamasının sebebini anlamadım. Ayrıca savunmanın en iyi oyuncusunu da yedek bıraktı. Serdar, hepsinden iyi oyuncu.''

Beşiktaş'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 yendiği derbi maçının ardından Rıdvan Dilmen şu ifadeleri kullandı: "Bana göre 180'lik kadrosu olan Fenerbahçe 100'le gidiyor. Fenerbahçe'de yetenekli olup da çalışkan olmayan futbolcular var. Serdar, Tisserand, Lemos seç deseler Serdar'ı seçerim. Ne olduysa Serdar Aziz'e 'bizim evlattır, otur' dediler. Aylardır bu maçı bekleyen Caner'i oynatmıyorsun. Caner oyuna girdi, ruh gibiydi. Kafadan defansını 5 benzemezle oynattın. Bu akşam Fenerbahçe mahalle maçındaki bir takım gibiydi."

"Serdar Tatlı benim sevdiğim düzgün bir insandır. Rıdvan Dilmen Sezonu diye bir algı yaptılar. Fenerbahçe, Konya'ya yenildi, Hatay'ı yenemedi, Beşiktaş'a kaybetti. Bu nasıl Rıdvan Dilmen Sezonu? Maçın hakemi acı bir deneyim oldu Serdar Tatlı için riski severim fakat fazla riski sevmem. Kural penaltı diyor ancak ben hayatta vermezdim o penaltıyı. Çiğnerdim o kuralı. Maç 4-4 bitse ne yapacaksın? Pandemi sonrasında maçlar seyircili oynansa da bu VAR kararlarından dolayı kimse gitmez maçlara."

"Meğerse iki kulüp hakem değiştirilsin istemişler. Ahmet Bey bir açıklama yapmış, bu hakem Ali Koç'un bankasında çalışıyormuş, babası da eskiden Fenerbahçe'de oynamış. Koskoca Beşiktaş Kulübü nelerle uğraşıyor? Hakem iki takım lehine ve aleyhine, skora etki edecek çok fazla hata yaptı, maçı çok kötü yönetti."