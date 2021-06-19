Hani’de saldırıda bulunulmuştu: AKP’li yöneticinin yeğeni çıktı

19 Haziran 2021 Cumartesi, 21:11

Diyarbakır’ın AKP Hani ilçe bürosuna önceki gün kimliği belirsiz kişiler tarafından molotof kokteyli ile saldırı düzenlendi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını izleyerek şüphelilere ulaştı.

Polisler, saldırgan Mahmut Evren ve ona yardım ettiği görülen Şemdin Barin’i yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Barin’in, AKP ilçe teşkilatı yönetiminde olan Ali Barin’in yeğeni olduğu belirlendi.

AKP’LİLERDEN TEPKİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, saldırıyı sosyal medya hesabından kınadı. Şentop, “Diyarbakır’ın Hani ilçesinde AK Parti binasına gerçekleştirilen terör saldırısını kınıyorum. Ülkemizin huzurunu bozmak isteyen provokasyonlara karşı milletimiz dikkatle, birlik ve beraberliğimizi güçlü kılarak en güzel cevabı verecektir” ifadelerini kullandı. AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da sosyal medya hesabından “İlçe binamıza yönelik terör saldırısını ve arkasındaki şer odaklarını lanetliyorum. Aziz milletimizin birlik ve beraberliğini hiçbir sinsi oyun bozamayacaktır” diye yazdı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik de “Saldırıyı lanetliyoruz. Her türlü provokasyonu yenecek güce sahibiz. AK Parti dimdik ayaktadır” dedi.

Saldırıyı kınayan çok sayıda CHP’li vekil de “Türkiye en hızlı şekilde şiddet dilinden ve ikliminden uzaklaşmalıdır. Toplumun sinir uçları ile oynanan, bu tür saldırıların arkası titizlikle araştırılmalıdır” açıklaması yaptı.