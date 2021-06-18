AKP Hani ilçe binasına molotoflu saldırı

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde AKP Hani ilçe binasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından molotoflu saldırı yapıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

cumhuriyet.com.tr
18 Haziran 2021 Cuma, 23:24
AKP Hani ilçe binasına molotoflu saldırı
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Diyarbakır'ın Hani ilçesinde kimliği belirsiz bir şahıs AKP Hani ilçe binasının önüne gelerek elindeki molotof kokteyli ateşe vererek ilçe binasına doğru fırlattı.

Şahıs saldırı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçarken, o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yaşanan saldırıda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, olay sonrası ilçe genelinde operasyon başlatan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

AKP MKYK Üyesi Alaattin Parlak da olayı sosyal medya hesabından paylaştı.


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