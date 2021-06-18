AKP Hani ilçe binasına molotoflu saldırı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde kimliği belirsiz bir şahıs AKP Hani ilçe binasının önüne gelerek elindeki molotof kokteyli ateşe vererek ilçe binasına doğru fırlattı.

Şahıs saldırı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçarken, o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yaşanan saldırıda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, olay sonrası ilçe genelinde operasyon başlatan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

AKP MKYK Üyesi Alaattin Parlak da olayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu gece Diyarbakır Ak Parti Hani İlçe teşkilat binanıza yönelik olarak yapılan terör saldırısını kınıyorum.

Kaos ve kargaşa yaratmayı amaçlayan bu saldırı ülkemizin huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik bir terör eylemdir.

Asla muvaffak olamayacaksınız.



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