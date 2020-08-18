Harbiye Açıkhava Sahnesi Sonbaharı sanatla karşılıyor

18 Ağustos 2020 Salı, 02:00

Atlantis Yapım’ın düzenlediği konser ve tiyatro gösterileri pandemi koşullarında Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun olarak gerçekleşecek.

Gösteriler 21-22 Eylül’de başrollerini Selçuk Yöntem ve Okan Bayülgen’in paylaştığı AMADEUS adlı oyunla başlıyor. 23 Eylül’de Türk Rock Müziği’nin sevilen ismi ve sosyal yardımlar için kurduğu Ahbap ile herkesin gönlünde taht kuran Haluk Levent sahne alacak. 24 Eylül’de ise MFÖ’nün konseri var.

Haluk Levent, 27 yıllık sahne tecrübesiyle rock müziğin popüler sesi oldu. “Yollarda Bulurum Seni”, “Sevenler Ağlarmış”, “Elfida” gibi hitleriyle 23 Eylül’de seyirciyi coşturacak.

Peter Shaffer’in yazdığı, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin sıradışı hikâyesi AMADEUS, 21-22 Eylül’de iki gece sahnelenecek. Işıl Kasapoğlu rejisiyle başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Okan Bayülgen (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Özlem Öçalmaz’ın (Costanze) paylaştığı, sahne önünde 35, sahne arkasında 20 kişiden oluşan toplam 55 kişilik dev ekip Harbiye seyircisine bir tiyatro şöleni yaşatacak. Oyun, geçen kış sezonunda gösterime girmiş ve büyük ilgi görmüştü.

Konserlerde Harbiye Açıkhava Sahnesi, yarı kapasite ile seyirci kabul edecek. Sosyal mesafe kuralları gözetilecek ve maskesiz alana kabul edilmeyecek konuklar aralıklı düzende yerleşerek etkinlikleri izleyecek. Ayrıca girişte herkesin ateşi ölçülecek.

Amadeus’un bilet fiyatları 101 TL ile 392 TL; Haluk Levent’in bilet fiyatları 89.75 TL ile 448 TL ; MFÖ’nün bilet fiyatları 112 TL ile 560 TL aralığında değişiyor. Gösteriler 21.00’de başlıyor

Konser biletlerine www.biletix.com veya bilet satış noktalarından ulaşabilirsiniz.