Harcama limitlerine büyük tırpan

19 Kasım 2020 Perşembe, 12:04

La Liga yönetimi kulüplere uygulanan maaş limitlerini toplamda 600 milyon Avro’ya yakın düşürürken limit azalmasından dolayı en büyük kaybı Barcelona yaşadı.

La Liga Başkanı Javier Tebas, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kulüplerin oyunculara ödedikleri maaş konusunda daha dikkatli olması gerektiğini belirtmiş ve kurallara Barcelona ve Real Madrid’in de uymaması halinde ceza alabileceklerini söylemişti. La Liga yönetimi açıkladığı yeni maaş limitlerinde düşüşe giderek kulüplerin ekonomik olarak korunmasının amaçlandığını belirtti. Bu sezon için açıklanan yeni maaş limitlerinden en çok etkilen kulüp olan Barcelona’nın geçtiğimiz sezona göre limiti 300 milyon düşerek 382,17 milyon Avro oldu. Geçtiğimiz sezon Barcelona ile birlikte en çok harcama limitine sahip takımlardan olan Real Madrid’in maaş limiti 614 milyondan 468,5 milyona düştü. Bir diğer Madrid temsilcisi olan Atletico Madrid’in maaş limiti ise geçtiğimiz yıla göre 131,8 milyonluk düşüşle 252,7 milyon Avro olurken bu sezon lige yükselen Elche, 34 milyon Avro ile en düşük limite sahip takım oldu. La Liga’da yer alan 20 kulübün koronavirüs salgınından önce toplam maaş sınırı 2,9 milyar Avro’nun üzerindeyken, salgın sonrasında limit 2,33 milyar Avro’ya düştü.





