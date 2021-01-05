'Hard rock dinliyorum' diyen Melih Bulu'ya Hayko Cepkin'den yanıt

05 Ocak 2021 Salı, 20:51

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan ve daha önce de AKP’den milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu, Habertürk’te Veyis Ateş’in programına konuk oldu.

Ataması yoğun tepkilere neden olan Bulu, “Boğaziçi kültürüne hiç bir şey yapmayacağım. Bütün hocalar bunu soruyor. Ben hard rock dinleyen, Metallica dinleyen bir rektörüm” sözleriyle kendini savundu.

"HAYKO CEPKİN'DEN YANIT"

Bulu'nun bu sözlerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından sanatçı Hayko Cepkin’den yanıt geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan Cepkin, “Yine olan bizim müziğe oldu iyi mi” ifadelerini kullandı.