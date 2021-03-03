Harden'ın forması emekli ediliyor
Houston Rockets takımının sahibi Tilman Fertitta, 8 yıl boyunca Rockets formasını giyen ve sezon başında Brooklyn Nets'e takas edilen James Harden'ın 13 numaralı formasını emekliye ayıracaklarını açıkladı.
Sezon başında Houston Rockets'tan Brooklyn Nets'e takas edilen ve Rockets taraftarının tepkisini alan James Harden'ın 13 numaralı forması emekliye ayrılıyor.
Açıklamayı kulüp sahibi Tilman Ferttita yaptı ve Harden'ın kulüpteki 8 yılını onurlandırmak için böyle bir karar aldıklarını söyledi.
Tecrübeli oyuncu, Houston Rockes'ta geçirdiği 8 sezonda her yıl All-Star'a seçildi. Harden ayrıca kulüp tarihinde en çok 3 sayı atma (2029), serbest atış atma (5554) ve asist yapma (4796) rekorlarının sahibi konumunda.
Houston Rockets sahibi Tilman Fertitta, "James Harden her zaman bir Rockets taraftarı olacak. Elbette onun formasını emekli edeceğiz. Benim kulüpteki ilk yılımı unutulmaz yaptı. 8 yıl boyunca burada başardıkları burayı daha iyi yaptı. Onun takım için yaptığı şeyler taraftar ve bu kitle için unutulmaz anlara sahne oldu" dedi.
Harden'ın forması, Calvin Murphy, Moses Malone, Hakeem Olajuwon, Rudy Tomjanovich, Clyde Drexler ve Yaou Ming'in ardından Toyota Center'a asılacak 7. forma olacak.
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