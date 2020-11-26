Harem-selamlık öğretmen yemini

26 Kasım 2020 Perşembe, 08:06

KAYMAKAMLIK PAYLAŞTI

Kaymakamlık, haremselamlık yemin töreninin fotoğrafını, 24 Kasım Öğretmenler Günü töreni çerçevesinde sosyal medya hesabından paylaştı. Durum büyük tepki topladı.

Harem -selamlık yemin töreni için İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, “Ben de sonradan fotoğraflara bakınca fark ettim” dedi. Özdemir, yaşanan olay için şunları söyledi:

“Burada herhangi bir art niyet, bir kasıt söz konusu değil, olamaz da. Kalabalık arasında isimleri okunan öğretmenler masaya sıra ile geldiler. Bayan öğretmenin biri bir masaya gidince diğer bayanlar da oraya gitmeyi tercih etmiştir, bir erkek öğretmen de başka masaya gidince diğer erkekler de oraya gitmiştir. Bu bir tiyatro değil ki prova yapılıyor, diyelim. Bunlar öğretmen camiası, farklı görüşte insanlar da var.”