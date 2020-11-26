Harem-selamlık öğretmen yemini
Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesi’nde stajını tamamlayan öğretmen adayları, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde yemin ederek görevlerine başladı. 26 aday öğretmen için Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen yemin töreninde harem-selamlık uygulama yapıldı. Erkek öğretmenler ayrı, kadın öğretmenler de ayrı masalarda yemin etti.
KAYMAKAMLIK PAYLAŞTI
Kaymakamlık, haremselamlık yemin töreninin fotoğrafını, 24 Kasım Öğretmenler Günü töreni çerçevesinde sosyal medya hesabından paylaştı. Durum büyük tepki topladı.
Harem -selamlık yemin töreni için İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, “Ben de sonradan fotoğraflara bakınca fark ettim” dedi. Özdemir, yaşanan olay için şunları söyledi:
“Burada herhangi bir art niyet, bir kasıt söz konusu değil, olamaz da. Kalabalık arasında isimleri okunan öğretmenler masaya sıra ile geldiler. Bayan öğretmenin biri bir masaya gidince diğer bayanlar da oraya gitmeyi tercih etmiştir, bir erkek öğretmen de başka masaya gidince diğer erkekler de oraya gitmiştir. Bu bir tiyatro değil ki prova yapılıyor, diyelim. Bunlar öğretmen camiası, farklı görüşte insanlar da var.”
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