Harry Kane Tottenham ile antrenmanlara başlıyor
Takımdan ayrılmak isteyen ve bir süredir antrenmanlara çıkmayan Harry Kane, yarın antrenmanlara başlayacağını açıkladı.
Premier Lig’de geçtiğimiz sezonun son haftalarında takımdan ayrılmak istediğini dile getiren ve yaz transfer döneminde ne yapacağı en çok merak edilen oyunculardan birisi olan Harry Kane, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.
Tottenham’ın yeni sezon öncesi antrenmanlarına katılmayan yıldız futbolcu, yarın takımla antrenmanlara başlayacağını duyurdu.
“YARIN KULÜBE DÖNECEĞİM”
Harry Kane yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı, “Tottenham ile ilk maçıma çıktığım günden bu yana neredeyse 10 yıl geçti. Bu yılların her birinde bana, desteğinizi ve sevginizi gösterdiniz.
Bu nedenle profesyonelliğimi sorgulayan yorumları okumak canımı yakıyor. Konuya ilişkin detayları paylaşmayacağım ancak antrenmanlara çıkmama sebebimi açıklamak istiyorum.
Antrenmanlara çıkmamayı asla reddetmedim. Daha önce planladığımız gibi yarın takıma döneceğim. Taraftarlarla aramdaki ilişkiye zarar verecek bir şey yapmam. Daha önce olduğu gibi bugün de bu durum böyle.”
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