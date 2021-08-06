UEFA Süper Kupa finalinin hakemi Sergei Karasev

11 Ağustos’ta Chelsea ve Villareal arasında oynanacak UEFA Süper Kupa finalini Rusya Futbol Federasyonu’ndan Sergei Karasev yönetecek.

cumhuriyet.com.tr
06 Ağustos 2021 Cuma, 19:33
UEFA Süper Kupa finalinin hakemi Sergei Karasev
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UEFA’nın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, bu yılki UEFA Süper Kupa finalinde görev alacak hakemlere ilişkin bilgiler paylaşıldı.

11 Ağustos Çarşamba günü Kuzey İrlanda’nın Belfast şehrindeki Windsor Park’ta oynanacak maçı Sergei Karasev’in yöneteceği belirtildi. 

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda da görev alan Karasev’in yardımcılığını Igor Demesho ve Maksim Gavrilin üstlenecek.

Maçın dördüncü hakemi Alexey Kulbakov olurken, Video Yardımcı Hakem’de Marco Fritz, Pawe Gil ve Massimiliano Irrati görev yapacak.

Geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea, Manchester City’i Kai Havertz’in golüyle mağlup ederek kupayı kazanmıştı.

UEFA Avrupa Ligi’nde ise Villareal, penaltı atışları sonucunda Manchester United’ı yenerek tarihindeki ilk Avrupa kupası zaferini yaşamıştı.




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