Harry Potter heykeli Londra'daki Leicester Meydanı'na dikildi
İngiliz yazar J. K. Rowling’in yarattığı ve dünya çapında fenomen olan Harry Potter karakterinin heykeli İngiltere'nin başkenti Londra'daki Leicester Meydanı'na dikildi. Heykelin açılışı dün yapıldı.
Harry Potter’ı canlandıran aktör Daniel Radcliffe’i model alan bronz heykel, 2001 yılında Harry Potter ve Felsefe Taşı filminin galasının yapıldığı yerden birkaç adım uzaklıkta yer alıyor.
Heykel, ilk film uyarlaması olan Harry Potter ve Felsefe Taşı'ndaki Quidditch maçında süpürgesiyle havalandığı sahneyi betimliyor.
Sputnik'in haberine göre, Piccadilly, Leicester Meydanı ve James Sokağı'nda turizm ve yatırım gibi işlerle meşgul olan 600'den fazla işletmeyi temsil eden Heart of London Business Alliance (Londra'nın Kalbi İş İttifakı) CEO'su Ros Morgan, "Harry Potter edebiyat, tiyatro ve tabii ki sinema için de çok önemli” ifadelerini kullandı.
Morgan, “Dünyanın her yerinde her yaştan Harry Potter'in hayranlarının olduğunu biliyoruz ve onları Londra'nın Batı Ucu'nda ve Leicester Meydanı'nda ağırlamayı dört gözle bekliyoruz" dedi.
Böylece Harry Potter heykeli de ‘Meydandaki Sahneler’ projesi kapsamında daha önce heykelleri meydana dikilen Laurel & Hardy, Mary Poppins, Mr. Bean ve Paddington gibi film karakterlerine katılmış oldu.
Yoğun ilgi gösterilen Hary Potter heykeli önünde selfie çektirme kuyruğu oluştu.
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