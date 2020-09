Harry Potter'ın heykeli, Londra'nın Leicester Meydanı'na dikiliyor

Heykel, ‘Meydandaki Sahneler’ projesi kapsamında daha önce de Laurel ve Hardy, Bugs Bunny, Gene Kelly, Mary Poppins, Mr. Bean ve Paddington gibi heykelleri yaratan Andrzej Szymczyk imzasını taşıyor.

Galloping gargoyles! ? Leicester Square is getting a Harry Potter statue https://t.co/CqZauBkcYM

Harry Potter’ı canlandıran aktör Daniel Radcliffe’i model alan heykel, ilk film uyarlaması olan "Harry Potter ve Felsefe Taşı"ndaki Quidditch maçında süpürgesiyle havalandığı sahneyi betimliyor.

Harry Potter’ın küresel imtiyaz haklarını elinde bulunduran Warner Bros’tan Josh Berger, "Bu etkileyici enstalasyondaki heykeller, film tarihindeki en ikonik karakter ve aktörlerden bazılarını temsil ediyor ve Harry Potter'ın meydan boyunca yükselişini görmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Berger, "Harry Potter serisi, onlarca yıldır her yaştan hayranı memnun ediyor ve bunun insanlara neşe getirmeye devam edeceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

There's going to be a Harry Potter statue in Leicester Square. https://t.co/roQpZoENCp