'Harry Potter'ın Ron’u Rupert Grint, 1 milyon takipçiye en hızlı ulaşan Instagram kullanıcısı oldu

13 Kasım 2020 Cuma, 17:25

"Harry Potter"da Ron Weasley karakterini canlandıran Rupert Grint, Instagram hesabını açar açmaz ilk rekorunu kırdı.

Instagram hesabını açtıktan yalnızca 4 saat 1 dakika sonra 1 milyon takipçiye ulaşan 32 yaşındaki İngiliz oyuncu, Instagram’ın en hızlı 1 milyon takipçiye ulaşan kullanıcısı oldu.

Webtekno'nun haberine göre, Rupert Grint’ten önce ise rekor, 4 saat 44 dakika ile Sir David Attenborough’a aitti.

Rupert Grint’in Instagram’daki ilk gönderisi, henüz altı aylık olan kızı Wednesday G. Grint ile fotoğrafı oldu. Söz konusu fotoğraf şu ana kadar 2,7 milyonun üzerinde beğeni aldı, Grint’in takipçi sayısı da an itibarıyla 2,9 milyon seviyesinde.

İlk gönderisinin açıklamasında tüm Instagram kullanıcılarını selamlayan Rupert Grint, şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba Instagram… Sadece 10 yıl geciktim ama artık buradayım. Grint, Gram’da! Hepinizi Wednesday G. Grint ile tanıştırmak için buradayım. Hoşça kalın."