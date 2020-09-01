Harun Tekin ve Koray Candemir'den 'Şakalı Akustik'
Koray Candemir ve Harun Tekin'in 2014'ten beri düzenledikleri "Şakalı Akustik" adlı gösteri, 6 Eylül'de online olarak yapılacak.
Aynı işi yapan ve ortak tutkulara sahip iki arkadaşın sevdikleri şarkıları çaldıkları, birbirlerinin şarkılarını seslendirdikleri ve şarkı aralarında sohbet ettikleri "Şakalı Akustik" gösterisi, 6 Eylül Pazar günü online olarak izlenebilecek.
Saat 21.00'de My Open Stage sahnesinde düzenlenecek gösterinin biletleri biletix'ten temin edilebilir.
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