Harun Tekin ve Koray Candemir'den 'Şakalı Akustik'

01 Eylül 2020 Salı, 16:22

Aynı işi yapan ve ortak tutkulara sahip iki arkadaşın sevdikleri şarkıları çaldıkları, birbirlerinin şarkılarını seslendirdikleri ve şarkı aralarında sohbet ettikleri "Şakalı Akustik" gösterisi, 6 Eylül Pazar günü online olarak izlenebilecek.

Saat 21.00'de My Open Stage sahnesinde düzenlenecek gösterinin biletleri biletix'ten temin edilebilir.