Harun Tekin ve Koray Candemir'den 'Şakalı Akustik'

Koray Candemir ve Harun Tekin'in 2014'ten beri düzenledikleri "Şakalı Akustik" adlı gösteri, 6 Eylül'de online olarak yapılacak.

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2020 Salı, 16:22
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Aynı işi yapan ve ortak tutkulara sahip iki arkadaşın sevdikleri şarkıları çaldıkları, birbirlerinin şarkılarını seslendirdikleri ve şarkı aralarında sohbet ettikleri "Şakalı Akustik" gösterisi, 6 Eylül Pazar günü online olarak izlenebilecek.

Saat 21.00'de My Open Stage sahnesinde düzenlenecek gösterinin biletleri biletix'ten temin edilebilir.


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