Harvard Üniversitesi’nden ‘dev kara delik’ araştırması: ‘Her şeyi yok edebilir’

31 Ağustos 2021 Salı, 13:05

ABD’de yer alan Harvard Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir çalışma, onlarca süper kütleli kara deliğin Samanyolu galaksisinin etrafında dolaştığını ve ardından gezegenimiz Dünya da dahil olmak üzere her şeyi yok edebileceğini öne sürdü.

Harvard Üniversitesi'nden bilim insanları, yaptıkları yeni çalışma kapsamında milyarlarca yıllık bir süreç boyunca boyunca süper kütleli kara deliklerin oluşumunu ve hareketlerini simüle etti.

‘YIKICI HALE GELEBİLİRLER’

Kara deliklerin yer aldığı ev sahibi gökadaların, tipik olarak daha büyük olanlar ile çarpıştığında ve deliği merkez noktasından vurduğunda oldukça yıkıcı hale geldiğini buldular.

NTV’nin haberine göre ayrıca, bir galaksi ne kadar büyükse, o kadar fazla karadeliği yakalamasının muhtemel olduğu belirtildi.

‘KARŞILAŞMA İHTİMALİ SIFIR DEĞİL’

Çalışmanın yazarlarından astrofizikçi Angelo Ricarte, "Dünya'nın başıboş bir süper kütleli kara delikle karşılaşma ihtimali şu anda az, ancak sıfır değil. Yakın çevremizde gerçekten süper kütleli bir kara delik olsaydı, varlığını yakındaki yıldızların hareketlerinden tespit edebilirdik. Ancak, bu konu hakkında bilgi sahibi olmamız oldukça önemli" dedi.

Ricarte, yıldızların çöküşünden oluşan kara deliklerin Güneş’in kütlesinin 5-20 katı arasında değişen kütlelere sahipken, süper kütleli olanların milyonlarca kat daha ağır olabileceğini söyledi.

12 KARA DELİĞE SAHİP

Çalışmanın yazarları, bir galaksideki süper kütleli kara deliklerin çoğunluğunun, daha büyük ev sahibi ile çarpışan küçük, uydu galaksilerin merkezinden geldiğini buldu. Ayrıca, belirli bir galaksideki dolaşan kara deliklerin sayısı, galaksinin kütlesi ile doğrusal olarak artma eğiliminde olduğu görüldü.

Araştırmacılar, bu nedenle Samanyolu galaksinin yaklaşık 12 kara deliğe sahip olduğunu tahmin ettiklerini açıkladı. Ancak daha büyük galaksiler daha fazlasını taşıyor.