Hasan Ali Kaldırım veda etti

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 12:56

Fenerbahçe formasını 8 sene giyen ve kaptanlık yapan Hasan Ali Kaldırım, kendisine ait sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye veda etti.

Veda mesajında Fenerbahçe'den iyi anılarla ayrıldığını kaydeden milli sol bek "Benim bu kulübe transferimi sağlayan ve ömür boyu unutmayacağım bir şeref madalyasına sahip olmama vesile olan eski Başkanımız Aziz Yıldırım ve yönetimine teşekkür ediyorum. Bununla birlikte bana zor zamanlarımda göstermiş oldukları destekten ötürü mevcut başkanımız Ali Koç ve yönetimine, 8 yıl boyunca uyum içinde çalıştığım hocalarıma ve teknik personele, her zaman biz futbolcuların tüm dertleriyle ilgilenen idari personele ve kulüp emekçilerine şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine verdi.

Hasan Ali Kaldırım'ın veda mesajı şöyle: