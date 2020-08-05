Hasan Ali'nin menajerinden transfer açıklaması

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 10:34

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım’ın geleceği netlik kazanmadı.

Süper Lig’in 2020-2021 sezonu öncesinde, 2012 yılından beri Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali Kaldırım’ın akıbeti belli değil. Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) sebebiyle lige verilen arada çalışmalarını aralıksız sürdüren ve yaptığı bireysel antrenmanlarla da form tutan tecrübeli futbolcu, yüksek ücret beklentisi ve tutarsız davranışları sebebiyle transferin uzağında kaldı. Haftalar öncesinde Medipol Başakşehir ile de görüştüğü ileri sürülen ve ön anlaşmaya varan Hasan Ali’nin turuncu lacivertli yönetimi oyalama taktikleri kendisinden vazgeçilmesine sebep oldu.

FENERBAHÇE 600 BİN AVRO ÖNERDİ, HASAN ALİ KABUL ETMEDİ



Fenerbahçe yönetimi, 30 yaşındaki futbolcuyla ilk yaptığı görüşmede 1+1 yıllık teklifte bulundu. İlk teklifin yıllık 400 bin Avro olduğu öğrenilirken, sarı lacivertli yönetim sonrasında yapılan ikinci görüşmede ise bu rakamı 600 bin Euro’ya çıkardı. Tecrübeli futbolcu ise ücreti az bularak Medipol Başakşehir ile görüşmelerini hızlandırdı.

Yeni sezonda ilk önceliği Fenerbahçe forması giymek olan Hasan Ali, sarı lacivertli yönetimin teklifini 2+1 yıllığa ve ücretini de yükseltmek çıkarmak istemesinden dolayı Başakşehir yönetimini bekletince kendisinden vazgeçildi. Başakşehir ile yaptığı ön anlaşmada yıllık bonuslar hariç 750 bin Avro alacağı öğrenilen tecrübeli futbolcunun tutumundan sonra turuncu lacivertli yönetim sol bek Clichy’nin arkasına yedek olarak başka bir isim düşünmeye geçti. Başakşehir yönetiminin genç bir isim ile de anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe yönetiminin de Hasan Ali’nin bu tutumundan dolayı oyuncuyla mecbur kalmadıkça sözleşme yenilemeyeceği öğrenildi.

HASAN ALİ KALDIRIM’IN MENAJERİNDEN AÇIKLAMA!

Bu sezon sonu Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım’ın menajeri Mirsad Türkcan, Hasan Ali Kaldırım için açıklamalarda bulundu.



Fenerbahçe’de bu sezon sonu sözleşmesi biten ve adı Başakşehir, Galatasaray gibi kulüpler ile anılan Hasan Ali Kaldırım için açıklamalarda bulunan Mirsad Türkcan, tecrübeli sol bek için Fenerbahçe’den teklif almadıklarını söyledi.

2012-2013 sezonunda Fenerbahçe’ye katılan Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe’de oynadığı 8 sezonda 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa Şampiyonluğu yaşadı.