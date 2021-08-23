Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın villasını satın aldı
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Ulus'taki 3 katlı villasını satışa çıkardı. Ilıcalı'nın lüks evini de kendi platformunda program yapan Hasan Can Kaya aldı.
TV8 ve Exxen'in sahibi Acun Ilıcalı, geçtiğimiz aralık ayında Ulus'taki tripleks villasını satışa çıkardı. Ilıcalı lüks villasını en yakınındaki isme sattı.
EVİN YENİ SAHİBİ HASAN CAN OLDU
Lüks villayı YouTube'da yayınlanan Konuşanlar programıyla yıldızı parlayan ve sonrasında Ilıcalı'nın platformu Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya aldı. Haberler.com'a özel açıklama yapan Hasan Can Kaya, haberleri doğruladı ve evi gerçek değerinde aldığını söyledi.
Lüks evi annesi için alan Hasan Can Kaya'nın ne kadar ödediği ise bilinmiyor.
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