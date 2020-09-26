Hasan Tahsin ödüllerinde birincilik Cumhuriyet'e verildi
İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen 53. Şehit Gazeteci Tahsin Gazetecilik Yarışması ödülleri sahiplerini buldu.
Cumhuriyet gazetesinden Mehmet İnmez haber dalında birincilik ödülünü alırken Hasan Tahsin Onur Ödülü’nü Uğur Dündar aldı. Yarışmanın haber dalında birincisi gazetemiz muhabiri Mehmet İnmez oldu. İnmez, Cumhuriyet’in Egesi’nde yayımlanan, “‘Sus Hemşire’, kadına şiddete ‘Susma’ diyor” haberiyle ödüle değer görüldü. Mehmet İnmez ödülünü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen’den aldı.
UĞUR DÜNDAR’A ONUR ÖDÜLÜ
Onur Ödülü’nü alan Uğur Dündar, “Meslek hayatım boyunca uluslararası televizyon haberciliği olmak üzere de birçok ödül kazandım. Ancak büyük mücadeleyi başlatan ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin’in adını taşıyan bu ödülü almak benim için onur verici” dedi.
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