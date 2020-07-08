Hasankeyf'in AKP'li Belediye Başkanı Abdülvahap Kusen: Benim de içim sızladı

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 14:53

12 bin yıllık tarihiyle tarihin en önemli yerleşimlerinden olan Hasankeyf’te, Ilısu Barajı yapımı nedeniyle yapılan taşınma çalışmalarının ardından Anadolu Ajansı’nın, “Hasankeyf yeni yüzüyle misafirlerini bekliyor” haberiyle başlayan tartışma devam ediyor. Son olarak bugün Habertürk televizyonunun bölgeden yaptığı yayına katılan AKP'li Hasankeyf Belediye Başkanı Abdülvahap Kusen, tarihi beldenin son hali için, “Benim de içim sızlıyor” dedi.

"AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMASI YAPILACAK"

Kusen, ortaya çıkan görüntünün düzeltilmesi için bölgede büyük bir ağaçlandırma çalışması yapılacağını, bu konuda ve diğer düzenlemeler hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşmeler yapacaklarını söyledi.

Bölgede yapılanlar nedeniyle bazı hak sahiplerinin mağdur olduğu yönündeki eleştirileri de değerlendiren Kusen, bu konuda haklı şikayetler olduğunu ve durumlarının düzeltilmesi konusunda ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.



