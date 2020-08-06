Hastalara açlık mönüsü
Samsun’da kamu hastanelerinde tedavi gören korona hastalarına verilen yemeklerin “ucuz fiyatları” şaşırttı, Samsun Sağlık İl Müdürlüğü tarafından yemek 4.70 liradan, kahvaltı ise 2 liradan ihale edildi.
Konu Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya şikâyet edildi. Koronavirüs nedeniyle mart ayı başından itibaren Samsun’da hayatını kaybedenlerin sayısı 60’ı geçerken, kamu hastanelerinde tedavi gören koronalı hastaların yetersiz beslendiği iddiası hasta yakınlarını tedirgin etti.
Hastalara çıkarılan kahvaltı ve yemeklerin yetersizliği ihale rakamlarıyla da ortaya çıktı. Yemek ihalesini Samsun il Sağlık Müdürlüğü’nün yaptığı öğrenilirken, ihaleyi alan yemek firmasının en alt düzeyde kırım yaptığı ve yemek için 4 lira 70 kuruş, kahvaltı için ise 2 liradan fiyat verdiği ortaya çıktı.
Yemek firması, “Bizden istenilen şekilde fiyatlandırma yaptık. Başka illerde daha yüksek rakamlarla alım yapılıyor” dedi. Hastalara, sabah kahvaltısı için 3-5 zeytin, küçük tereyağı ve reçel gibi yetersiz kahvaltı verilirken, yemek ihalesini alan firmaların “sağlık müdürlüğünün talepleri doğrultusunda fiyat verdiği” ifade edildi.
Samsun il Sağlık Müdürlüğü 4.70 liralık yemek ve 2 liralık kahvaltıyı yeterli bularak korona hastalarına “dengeli beslenme olarak sunarken”, Samsun’da şikâyetler hem bakanlığa hem de Samsun Valiliği’ne kadar uzandı.
Video Haberler
- Beyrut'ta bir papaz patlamaya ayin sırasında yakalandı
- Beyrut Valisi patlamayı ağlayarak anlattı
- Lübnan'da büyük patlama!
- Kan donduran olay! Sunucuya tecavüz girişimi
- Eczaneye gelip, pompalı tüfekle ateş açtı
- Sosyal medyaya damga vuran isyan: Suları ısındı...
- Adada mahsur kalan 3 denizci böyle kurtarıldı
- Gökdelene yıldırım düşme anı kamerada
- Deprem anı kameralara böyle yansıdı
- Sokak kedisi iki köpeğe birden saldırdı! İşte o anlar