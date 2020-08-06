Hastalara açlık mönüsü

06 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

Konu Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya şikâyet edildi. Koronavirüs nedeniyle mart ayı başından itibaren Samsun’da hayatını kaybedenlerin sayısı 60’ı geçerken, kamu hastanelerinde tedavi gören koronalı hastaların yetersiz beslendiği iddiası hasta yakınlarını tedirgin etti.

Hastalara çıkarılan kahvaltı ve yemeklerin yetersizliği ihale rakamlarıyla da ortaya çıktı. Yemek ihalesini Samsun il Sağlık Müdürlüğü’nün yaptığı öğrenilirken, ihaleyi alan yemek firmasının en alt düzeyde kırım yaptığı ve yemek için 4 lira 70 kuruş, kahvaltı için ise 2 liradan fiyat verdiği ortaya çıktı.

Yemek firması, “Bizden istenilen şekilde fiyatlandırma yaptık. Başka illerde daha yüksek rakamlarla alım yapılıyor” dedi. Hastalara, sabah kahvaltısı için 3-5 zeytin, küçük tereyağı ve reçel gibi yetersiz kahvaltı verilirken, yemek ihalesini alan firmaların “sağlık müdürlüğünün talepleri doğrultusunda fiyat verdiği” ifade edildi.

Samsun il Sağlık Müdürlüğü 4.70 liralık yemek ve 2 liralık kahvaltıyı yeterli bularak korona hastalarına “dengeli beslenme olarak sunarken”, Samsun’da şikâyetler hem bakanlığa hem de Samsun Valiliği’ne kadar uzandı.