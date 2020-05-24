Hastane güvenlik amirine testereyle saldırmaya çalışan kişi engellendi

24 Mayıs 2020 Pazar, 00:49

Hastanenin acil servis bölümüne gelen bir hasta yakını, maske takması için kendisini uyaran güvenlik amiri ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine aracının bagajından testere alan şüpheli, çevredeki sağlık çalışanları ve vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldı.

Hastane Başhekimi Mustafa Güneş, açıklamada, tartışmanın maske takılması konusunda yaşandığını, olayı görenlerin şüpheliyi uzaklaştırdığını söyledi.

Böylesi zor günlerde, yaşanan bu tür olayların kendilerini üzdüğünü ifade eden Güneş, şüpheli hakkında kamu davası açacaklarını söyledi.

Öte yandan yaşanalar bir hastane personeli tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Görüntülerde, şüphelinin park halindeki bir otomobilin bagajından testere alması, çevredekilerin kendisine müdahalesi ve uzaklaştırılması yer alıyor.