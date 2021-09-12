Hastanede hemşireyi taciz ettiği iddia edilen erkek: Sen benim kızım değil misin?
Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Hemşire K.G., hastanede görevli sağlık memuru İ.T. tarafından tacize uğradığını öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
11 Eylül günü dış şirket hemşiresi olarak Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli olan K.G., tacize yaşadığını öne sürdü.
Bilim ve Sağlık Haber Ajansı'na (BSHA) konuşan hemşire, “Bu kişiyle mesai arkadaşıyız. Benimle bir şey konuşmak istediğini söyleyip genel cerrahi doktor odasına çağırdı. Bir süre konuştuktan sonra kapının önüne geçerek kapıyı tuttu ve beni taciz etti. Sonrasında bana, ‘Sen benim kızım değil misin, ne var ki’ dedi" ifadelerini kullandı. Bu olayın ardından görevli erkeğin tacizlerini sürdürdüğünü ifade eden hemşire, “Bu kişinin ceza alması için sonuna kadar mücadele edeceğim. Daha önce bu kişi tanıdığım arkadaşlarıma da benzer tacizlerde bulunmuş” diye konuştu.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Konuyu hemen hastane idaresine bildirdiğini, Çiğli Kadın Şiddet Merkezi’ne gidip ifade verdiğini anlatan G, “Bu kişinin ceza alması için sonuna kadar mücadele edeceğim. Daha önce bu kişi tanıdığım arkadaşlarıma da benzer tacizlerde bulunmuş” diye konuştu.
HASTANE YÖNETİMİ : “SORUŞTURMA AÇILDI”
Konuyla ilgili açıklama yapan hastane yönetimi, taciz iddiasından haberleri olduklarını belirterek, “Soruşturma açıldı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne de bilgi verdik” şeklinde konuştu.
SERBEST BIRAKILDI
Öte yandan tacizde bulunduğu öne sürülen şahsın, “Delil yetersizliği nedeniyle” serbest bırakıldığı öğrenildi.
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