Hastanede mesai takibi için fotoğraf çekme uygulaması iptal edildi

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde başhekimliğin “mesai takibi” gerekçesiyle personelin giriş ve çıkışlarda fotoğraflarının çekilmesi uygulaması mahkeme tarafından iptal edildi.

cumhuriyet.com.tr
17 Mayıs 2021 Pazartesi, 10:37
Hastanede mesai takibi için fotoğraf çekme uygulaması iptal edildi
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Eskişehir Şehir Hastanesi’nde başhekimliğin “mesai takibi” gerekçesiyle personelin giriş ve çıkışlarda fotoğraflarının çekilmesi uygulamasına başlanmıştı.

Eskişehir-Bilecik Tabip Odası’nın uygulamaya tepki göstererek açtığı dava sonrası Eskişehir 1. İdare Mahkemesi uygulamayı iptal etti.

'ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİNE AYKIRI'

İptal kararında mesai giriş-çıkışlarında personelin fotoğraflarının çekilmesinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ihlal ettiği ve uygulamanın ölçülülük ilkesine aykırı olduğu belirtildi.


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