Hastanede mesai takibi için fotoğraf çekme uygulaması iptal edildi

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 10:37

Eskişehir Şehir Hastanesi’nde başhekimliğin “mesai takibi” gerekçesiyle personelin giriş ve çıkışlarda fotoğraflarının çekilmesi uygulamasına başlanmıştı.

Eskişehir-Bilecik Tabip Odası’nın uygulamaya tepki göstererek açtığı dava sonrası Eskişehir 1. İdare Mahkemesi uygulamayı iptal etti.

'ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİNE AYKIRI'

İptal kararında mesai giriş-çıkışlarında personelin fotoğraflarının çekilmesinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ihlal ettiği ve uygulamanın ölçülülük ilkesine aykırı olduğu belirtildi.