Hastanede mesai takibi için fotoğraf çekme uygulaması iptal edildi
Eskişehir Şehir Hastanesi'nde başhekimliğin “mesai takibi” gerekçesiyle personelin giriş ve çıkışlarda fotoğraflarının çekilmesi uygulaması mahkeme tarafından iptal edildi.
Eskişehir Şehir Hastanesi’nde başhekimliğin “mesai takibi” gerekçesiyle personelin giriş ve çıkışlarda fotoğraflarının çekilmesi uygulamasına başlanmıştı.
Eskişehir-Bilecik Tabip Odası’nın uygulamaya tepki göstererek açtığı dava sonrası Eskişehir 1. İdare Mahkemesi uygulamayı iptal etti.
'ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİNE AYKIRI'
İptal kararında mesai giriş-çıkışlarında personelin fotoğraflarının çekilmesinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ihlal ettiği ve uygulamanın ölçülülük ilkesine aykırı olduğu belirtildi.
Video Haberler
- Trabzonlu esnaftan, Erdoğan'a olay 'Helallik' yanıtı
- İzmir'de çocukların tehlikeli deniz keyfi
- Cumhuriyet Pazar yine dopdolu geliyor
- Bıçaklı, satırlı kavgada taş ve sopalar havada uçtu
- Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar
- En acı kayıt!
- Yurttaştan, TBMM Başkanı Şentop’un konvoyuna tepki
- Zeynep’in dikkati, dev deniz canlısını kurtardı
- Mercimek üreticisi zor durumda
- Koyun otlatma kavgasında ortalık savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- Yılmaz Özdil'den Peker'in 5. videosuna yanıt
- Fatih Portakal'dan 'Sedat Peker' çıkışı
- Sedat Peker'e yakın popçular
- Soylu'nun danışmanından Peker'e yanıt
- Vallahi yakın zamana kadar sizinkiler kullanıyordu
- Bakan Ersoy'un eşinden kutu meyve suyu tepkisi
- Bari İsmail Türüt’le Seda Sayan istifa etsin!
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
- Malatya kalecisinden Muslera'ya şok sözler
- Erdoğan'ın danışmanından, Mehmet Ceyhan’a tepki