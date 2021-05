TTB İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, 17 Mayıs sonrasındaki normalleşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu

14 Mayıs 2021 Cuma, 04:00

Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, 17 Mayıs sonrası konuşulan normalleşme planlarına ilişkin, “17 Mayıs’tan sonra yeni bir normalleşme sürecine girmek için günlük yeni vaka sayılarının binin altına inmesi, ölüm sayılarının tek rakamlı sayılara gerilemesi gerekir. Toplumun yüzde 60-70’ini aşılamadan normalleşme sürecinden bahsedemeyiz” dedi. Bayram sonrası büyük şehirlere olacak hareketlilik konusunda da uyaran Ökten, “Bu hareketlilik daha önce Karadeniz ve Ankara’da iktidar tarafından yapılan kongrelerden sonra gördüğümüz gibi vaka sayısını artırabilir” ifadelerini kullandı.

TTB İkinci Başkanı Ökten, salgında alınan tedbirlerle bugüne kadar gelinen noktayı ve sonrasında yapılması gerekenleri Cumhuriyet’e anlattı. Yaşadığımız durumun bir “tam kapanma” olmadığını vurgulayan Ökten, “Hizmet sektörünün yüzde 61’i çalıştı. Genel olarak baktığımızda çalışanların sadece yüzde 17’lik kısmı çalışmadı” dedi. İnsanların bu süre içinde evden işe gitmelerinin riskli olduğunu belirten Ökten, “Çünkü işyerlerinde karşılaştıkları olumsuz ortamdan kaptıkları virüsleri kalabalık ortamlarda yaşadıkları evlere bulaştıracaklar ve salgının artışına neden olabilecekler. Ayrıca virüs artık biliyoruz ki kapalı ortamlarda çok daha fazla bulaş etkisi göstermektedir. Biz insanları eve kapatmaktansa aksine kontrollü bir şekilde açık alanlara çıkarmalıyız” ifadelerini kullandı.

‘TOPLUMUN YÜZDE 60’I AŞILANMALI’

17 Mayıs’tan sonrası için konuşulan normalleşme senaryolarını yorumlayan Ökten, “Tam kapanmanın biteceği 17 Mayıs’tan sonra yeni bir normalleşme sürecine girmek için günlük yeni vaka sayılarının binin altına inmesi, ölüm sayılarının tek rakamlı sayılara gerilemesi gerekir. Ayrıca aşılamada şu an toplumu aşılama oranımız düşük. Şu an iki doz aşı yaptığımız oran yüze 14 civarında. Toplumun yüzde 60-70’ini aşılamadan yani toplumsal koruyuculuğu sağlayamadan normalleşme sürecinden bahsedemeyiz. Bu şartlar sağlanmadıktan sonra yapılacak her normalleşme bize daha önceki kontrollü normalleşme sürecinden sonra mart ve nisan ayında yaşadığımız salgının tekrar artışa geçtiği felakete yol açabilir” uyarısı yaptı.

‘GÜNLÜK TEST 400 BİN OLMALI’

Yurttaşların salgın tedbirlerinin başladığı 29 Nisan’da özellikle İstanbul, Ankara gibi vaka oranının çok yüksek olduğu illerden Akdeniz ve Ege bölgesine gitmeye başladığını anımsatan Ökten, “17 Mayıs’tan sonra o insanlar geri dönecek. Bu hareketlilik daha önce Karadeniz ve Ankara’da iktidar tarafından yapılan kongrelerden sonra gördüğümüz gibi vaka sayısını artırabilir” dedi. Ökten, 17 Mayıs’tan sonraki salgın yönetimi için ise şu önerileri sıraladı: “Aşılama hızını artırmalıyız, daha etkili filyasyon yapmalıyız. Okullarda fiziki şartları düzelterek ve öğretmenleri aşılayarak yüz yüze eğitime geçmeliyiz. Ekonomik ve sosyal destek paketleri ile işçi, işsiz, küçük esnaf, yoksul, dar gelirli kesimin yaşam koşullarını iyileştirmeliyiz. Seyahat sınırlamaları uygulamalıyız. Zorunlu üretim dışında üretimi durdurmalıyız.”