Hastanede yangın paniği

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 20:41

Olay saat 20:00 sıralarında Üsküdar Nuhkuyusu Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hastanenin bodrum katında bulunan radyoloji bölümündeki klimadan dumanlar çıkması üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YANGINI ÇALIŞANLAR SÖNDÜRDÜ

Yangın hastane çalışanları tarafından söndürülürken paniğe neden oldu. İtfaiye araçlarının hastane önünde durması sebebiyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Klimadan çıkan duman itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilirken dumandan etkilenen kimsenin olmadığı öğrenildi.



