Hastanedeki patlamanın arkasından Sağlık Bakanlığı'nın ihmali çıktı!

19 Aralık 2020 Cumartesi, 15:09

Gaziantep’te Covid-19 yoğun bakım ünitesinde 9 kişinin ölümüne yol açan patlama riskinin önceden bilindiği ancak Sağlık Bakanlığı'nın uyarı yazısını olaydan sadece bir gün önce hastanelere gönderdiği ortaya çıktı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; Covid hastalarının tedavisinde yaygın olarak kullanılan düşük kaliteli oksijen terapi cihazlarının yangın çıkardığı yönünde çok sayıda hastaneden Sağlık Bakanlığı’na bildirim yapıldı, ancak cihazların kullanımına devam edildi.

Sağlık Bakanlığı'nın da Gaziantep'teki patlamadan bir gün önce tüm hastanelere yazı göndererek bu cihazların yangına neden olduğunu bildirdi ve yangınların önlenmesi için eğitime ağırlık verilmesini istedi. Uzmanlar, kalite sorunu yaşanan cihazları ithal eden firmalar ile bu cihazları tüm hastanelere göndermek üzere satın alan Sağlık Bakanlığı yetkililerin araştırılması gerektiğini ifade ettiler.

TÜPE BAĞLANIRSA PATLAMA OLUR

Uzman hekimlerin verdiği bilgilere göre, Covid-19 nedeniyle oksijen ihtiyacı artan hastalara hastanelerde düzenli olarak oksijen veriliyor. Sağlık Bakanlığı, hastalara oksijen akımını artıran cihazları hastanelere gönderdi. Cihazlar yaygın olarak kullanılınca aşırı yüklenme nedeniyle hastanelerde ilave oksijen ve enerji ihtiyacı doğdu. Bu cihazlar sayesinde hastalar oksijeni daha fazla hissettiler. Ancak cihazlar yüksek akım nedeniyle sık sık yanmaya ve yangına neden olmaya başladı. Bu yangınlar etrafa zarar vermeden çoğunlukla söndürüldü.

Temmuz ayında İstanbul'da özel bir hastanedeki yangın da bu nedenle yaşandı. Yüksek oksijen akımına, hasta yataklarının başındaki merkezi oksijen sistemleri yeterli gelmeyince yoğun bakım odalarına bu kez büyük oksijen tüpleri getirilmeye başlandı. Küçük bir kıvılcım ya da elektrik kontağına maruz kalması halinde patlama riski taşıyan bu tüplerin hastaların başucunda tutularak olası felaketlere adeta davetiye çıkarıldığını belirten uzmanlar, Gaziantep'teki patlamayla korkulan felaketin ortaya çıktığını söylediler. Uzmanlar, normalde merkezi oksijen jakına takılması gereken cihazın direkt tüpe bağlanması nedeniyle patlamanın yaşandığını, bunun tamamen eğitim eksikliğinden meydana geldiğini belirtirlerken, tüm hasta odalarındaki tüplerin acilen dışarı çıkarılması çağrısı yaptılar.

İŞTE GEÇ GELEN BAKANLIK YAZISI

Gaziantep'te taburcu olmayı bekleyen 9 hastanın ölümüne yol açan patlamadan sadece bir gün önce Sağlık Bakanlığı'nın hastanelere bir yazı gönderdiği ve bu yazıda yangın riskini dile getirdiği ortaya çıktı. Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından ‘Tıbbı Cihazların Güvenli Kullanımı' başlığıyla gönderilen yazıda, oksijen cihazlarının yandığına dair bildirimlerin geldiği uyarısı yapıldı.