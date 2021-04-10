Hastanenin Covid-19 servisinde hırsızlık
İstanbul Eyüp Sultan Devlet Hastanesi'nin Covid-19 servisine hırsız girdi, çok sayıda hastanın telefon ve cüzdanları çalındı.
Hırsızın, servise güvenlik görevlilerinden, hasta bir yakınına yemek götüme bahanesi ile izin alarak girdiği ve hastalar uyurken odaları dolaşarak hırsızlığı gerçekleştirdiği öğrenildi.
Hırsızlık olayının mağdurlarından Sinan Genç'n ablası Ayşe Genç, “Biz servise alınmadığımız için hastamızı hastaneye güvenerek bırakıp gittik. Giden telefon, cüzdan mühim değil ancak olayın kendisi çok korkunç. Odaya giren kişi hastalara zarar da verebilirdi. Canıyla cebelleşen bir hastanın yoğun bakım odasına kadar girilip özel eşyaları çalınıyor. Bu denli büyük bir kötülük yapılmasını nasıl düzelteceğiz? Hastalık iyileşir ama bu nasıl iyileşecek?" diyerek tepki gösterdi.
Eşyaları çalınan hastalar Eyüp Karakolu'na giderek şikayetçi olurken, hasta yakınlarının dahi alınmadığı servise girmeyi başaran hırsızı arama çalışmaları sürüyor.
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