Hastaneye kaldırılan Gönül Yazar'dan haber var

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 10:41

Usta sanatçı Gönül Yazar, geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği kaza sonucu kaburgalarını kırmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı.

Usta sanatçının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Sevgili dostlarımız; Gönül hanım ölümcül bir ev kazası geçirdi. Ve kaburgaları kırıldığından dolayı hastanedeydik. İyileşmeye çalıştığı bu süreçte birisi "Herkese yazıyorsun, bana neden cevap vermiyorsun" diyerek sitemde bulundu. Ben yakınıyım ve şu anda yanındayım. Onun bu mesajlara cevap verecek hali olmadığı için yazılarınızı ben cevaplıyorum. Bayram mesajını bile şahıslara değil, herkesi kapsayacak şekilde yazdık. Gönül hanım sitem sevmez, kendi de sitem yapmaz. Onun isteği üzerine bu yazıyı paylaşıyorum."

HASTANEDEN FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI

Son olarak, ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, evinin banyosunda düşerek kaburgalarını kıran usta sanatçı Gönül Yazar'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Yazar'ın kendisine gönderdiği fotoğrafı da paylaşan Akay, "Değerli sanatçımız Gönül Yazar'ın tedavisi devam ediyor. Bana hastanede çekilen fotoğrafını gönderdi ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek dua eden herkese teşekkür etti" ifadelerini kullandı.

Her yerde 7 kez evlendiği yazılan Gönül Yazar, bu konu hakkında da Onur Akay'a açıklama yaptı. Yazar, "Onur'cuğum ben 6 kez evlendim. Değerli futbolcu Metin Oktay'la da evlendiğimi yazıyorlar ama bu doğru değil. Ben Metin Oktay'la sadece bir filmde rol aldım. Eğer evlenmiş olsaydım bunu gururla söylerdim." açıklamasını yaptı. Akay yazısında, yine Gönül Yazar'ın kendisine özel olarak gönderdiği ve hiçbir yerde olmayan gençlik fotoğraflarından birini paylaştı.