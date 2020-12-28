Hastaneye kaldırılan Seren Serengil hastalığını açıkladı
Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, önceki gün hastaneye kaldırıldı. 46 kiloya kadar düştüğünü söyleyen Serengil, ameliyat olması gerektiğini açıkladı.
Fotoğraf: Instagram (@serenserengil)
Son dönemde magazin programı sunuculuğu yapan Seren Serengil, sosyal medya hesabından sağlık sorunları yaşadığını duyurdu.
Instagram hesabından açıklama yapan Serengil, "Önceleri belli etmemeye çalıştım annem üzülmesin, sizler üzülmeyin diye ama iş biraz ciddiye bindi. 46 kiloya düştüm" dedi.
'46 KİLOYA DÜŞTÜM VE VERMEYE DEVAM EDİYORUM'
Serengil sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sevgili canlarım, o kadar merak edenim ve sevenim varmış ki insan hastayken en çok ihtiyacı olan şey buymuş... Ben maalesef büyük sağlık sorunları yaşıyorum. Önceleri belli etmemeye çalıştım annem üzülmesin sizler üzülmeyin diye ama iş biraz ciddiye bindi. 46 kiloya düştüm ve vermeye devam ediyorum... Geri dönüşüm ameliyatına vücut hazır mı, şu aşamada kaldırır mı vücut. Bunun kararı için salı günü tekrar tetkiklerim yapılacak. Bazen aylarca yoğun bakımda kalabiliyormuşuz. Tehlikeli ve zor bir süreç ama öte yandan da olmasam yaza çıkmazmışım... Dualarınızla yine bunu da atlatacağım... İyiyim. Dinleniyorum, serum takılıyor. İyi olacağım İnşallah..."
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücret belli oldu
- Ali Ağaoğlu'nun tepki çeken 'pazarlık' videosu
- Akit TV'den Uğur Şahin hakkında çirkin yorum
- Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın gizli hayranı çıktı
- Ünlü oyuncu Onur Saylak'tan Berat Albayrak'a gönderme
- 15 milyon TL harcandı şimdi koyunlar otluyor
- 2021’de Suriye’ye sınır dışılar başlayacak
- Bakanlığı tarikatlar yüzünden bıraktım
- Koronavirüs aşısının geliş tarihi ertelendi
- İsrail’le nikâh nereden çıktı şimdi?
Video Haberler
- Asgari ücret kararı patronları memnun etti
- Canlı yayında asgari ücrete ilk itiraz böyle geldi
- Rusya'da Noel alışverişinde izdiham kamerada
- 2 bin yıllık bazilika, su altı kamerasıyla görüntülendi
- Yeni aldığı arabayı param parça görünce şoke oldu
- Uçan adam 900 metre yükseklikte görüntülendi
- 81 kişinin alınacağı işe 16 bin 848 kişi başvurdu
- Yasaktan haberim var ama gidecek yerim yok dedi
- Yılbaşı şarkısını basket atışlarıyla seslendirdiler
- Sokak röportajında isyan etti! Gözyaşlarını tutamadı
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücret belli oldu
- Ali Ağaoğlu'nun tepki çeken 'pazarlık' videosu
- Akit TV'den Uğur Şahin hakkında çirkin yorum
- Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın gizli hayranı çıktı
- Ünlü oyuncu Onur Saylak'tan Berat Albayrak'a gönderme
- 15 milyon TL harcandı şimdi koyunlar otluyor
- 2021’de Suriye’ye sınır dışılar başlayacak
- Bakanlığı tarikatlar yüzünden bıraktım
- Koronavirüs aşısının geliş tarihi ertelendi
- İsrail’le nikâh nereden çıktı şimdi?