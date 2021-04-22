Hastaneye yatırılanların üçte biri yoğun bakıma ihtiyaç duyuyor
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını, çocukları da tehdit ediyor. Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, çocuklarda en sık ateş, öksürük, boğaz ağrısı, burun doluluğu ve akıntısı belirtilerinin görüldüğünü belirtti. Dağlı, aileleri de uyardı.
Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, “Ülkemizde birkaç aydır İngiliz mutasyonunu gösteren virüsün egemen olması ve vaka sayılarının hızla artması salgının özelliklerini değiştirdi, çocuklarda da hastalık belirtileri görülmeye başlandı. Bu nedenle, ailelerin eğitim kurumlarının ve karar vericilerin, çocuklarda Covid konusundaki bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir” dedi.
Prof. Dağlı, bugüne dek dünyada çocuklarda Covid konusunda yapılmış geniş kapsamlı çalışmaların toplu olarak incelendiğinde şu sonuçlara varıldığını belirtti: “Hastalık çocuklarda yüzde 16-19 oranında belirti vermeden geçerken, belirti verenlerde en sık ateş, öksürük, boğaz ağrısı, burun doluluğu ve akıntısı dikkat çekmektedir. Ayrıca baş ağrısı, kas ağrısı, yorgunluk, karın ağrısı, mide bulantısı, kusma eşlik edebilmektedir. Bu belirtileri bulunduğumuz mevsimde solunum yolunun diğer enfeksiyonları ile karıştırmak mümkündür. Ancak geçtiğimiz bir yıl içinde diğer solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığı çok azaldığından çocuk hekimlerinin aklına ilk gelen tanı Covid olmaktadır. Çocuklarda tat ve koku kaybının anlaşılması zor olmakla birlikte varlığı Covid tanısı için değerli olacaktır. Hastaların yüzde 8-12 sinde sık ve zorlu nefes alma, yüzde 1’inde cilt döküntüsü görülebilmektedir. Bu belirtiler hastalığın ağırlığına işaret edebilir.”
AĞIR GEÇİREBİLİRLER
- Hastaneye yatan çocukların yüzde 19’u 2 aylıktan küçük süt çocukları, yüzde 42’si 12-17 yaş grubundaki ergenlerdir. Üçte biri yoğun bakıma ihtiyaç duyuyor.
- Hastalığı ağır geçiren çocuklarda çoğu zaman eşlik eden kronik bir hastalık bulunmaktadır.
- Çocukluk yaş grubunda ağır hastalığı işaret eden bulgular 24 saatten fazla devam eden ateş, iltihabı gösteren kan değerlerinde yükseklik, son bir ay içinde Covid tanısı almış kişiyle temas; kalp, cilt, mide-barsak, böbrek, solunum, sinir sistemi gibi birkaç organ sistemine ait belirtilerin bir arada olmasıdır.
- Covid tanısından 2-6 hafta sonra çıkan, çok organ sistemini etkileyen ‘Multisistem İnflamatuar Sendrom (MIS-C)’ yaşamı tehdit edebilen bir tablodur. Düşmeyen ateş, cilt döküntüsü, gözlerde kızarma, mide-barsak sistemi bulguları ile Kawasaki hastalığını taklit edip, kalp ve merkezi sinir sistemine ait klinik belirtiler de göstermektedir. Hastaların yüzde 64-80’i yoğun bakım, yüzde 13-30’u ventilatör tedavisi gerektirmektedir.
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