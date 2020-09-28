'Hatalı basım' 200 lirayı, 250 bin liradan satışa çıkardı
Ankara'da eğlence merkezinde kasiyer olarak çalışan Ömer Demirci (24), hatalı basım olduğunu öne sürdüğü sağ üst köşesinde '200' yerine '2' yazan 200 TL'lik banknotu, koleksiyon değeri taşıdığını düşünerek 250 bin liradan satışa çıkardı.
Altındağ Ulus'ta bulunan eğlence merkezinde kasiyer olarak çalışan Ömer Demirci, müşterisinden aldığı 200 TL'lik banknotta değişiklik olduğunu fark etti.
Demirci, paranın ön yüzünde sağ üst köşesinde '200' yazması gerekirken '2' yazdığını gördü. Daha sonra banknotu, para sayma makinesi ve para kalemiyle kontrol eden Demirci, banknotun sahte olmadığını belirledi.
İnternette araştırma yapan Demirci, hatalı basım paraya koleksiyoncuların ilgisi olduğunu düşünerek, banknotu 250 bin liradan satışa çıkardı.
'200 LİRA 2 LİRA GİBİ GÖZÜKÜYORDU'
Demirci, parayı ilk gördüğünde iki sıfırın olmadığını fark ettiğini söyleyerek, "Araştırdığımda genelde parada bir sıfırı eksik hatalı basımlar yapıldığını öğrendim. 200 lira 2 lira gibi gözüküyordu. Hemen parayı makinadan ve kalemden geçirdim. Paranın gerçek olduğunu öğrendim. Bu şekilde hatalı basımlar genelde 50 liralık banknotlarda, birkaç tane de 100 lirada olduğunu gördüm. 200 lira için ilk hatalı basım benim elimdeki olduğunu biliyorum. İnternet üzerinden satışa çıkardım. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
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