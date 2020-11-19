Hatalı basım paraya 75 bin lira istiyor
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Fatih Koca, hatalı basım 50 lirasını 75 bin liraya satışa çıkardı.
İlçede özel bir şirkette çalışan Fatih Koca, cep telefonu almak için banka ATM'sinden çektiği paralar arasındaki 50 liralık banknotun hatalı basım olduğunu fark edince internetten araştırma yaptı. Yaptığı araştırmanın ardından Koca, paranın üst köşesindeki '0' rakamı çıkmayan hatalı basım parasını 75 bin lirayla satışa çıkardı.
'SATMAYI DÜŞÜNÜYORUM'
Parayı koleksiyonerlere 75 bin liraya satmak istediğini anlatan Fatih Koca, "Telefon almak için ATM'ye gittim ve para çektim. Çektiğim paralar arasındaki 50 liradaki '0' rakamının olmadığını fark ettim. Daha sonra araştırınca bu tür hatalı basım paraların koleksiyonerler tarafından alındığını öğrendim. Ben de hatalı basım 50 lirayı 75 bin liraya satışa çıkardım. İsteyen olursa satmayı düşünüyorum" dedi.
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