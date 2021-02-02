Hatay-Fenerbahçe maçında ilk gol geldi
Hatayspor – Fenerbahçe Antakya Atatürk Stadı'nda karşılaşıyor.
Süper Lig: A.Hatayspor: 0 - Fenerbahçe: 1
A.Hatayspor, Süper Lig’in 23. haftasının açılış maçında Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
8. dakikada Caner’in ceza sahası dışı sol çaprazdan içeriye gönderdiği ortada Attila Szalai'nin kafa vuruşu kaleci Munir'de kaldı.
26. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahasında giren Osayi Samuel’in ortasında Thiam’ın kale önündeki kafa vuruşunu Munir ayaklarıya çeldi. Dönen top yerdeki Thiam’ın kafasına çarparak ağlara gitti. 0-1
32. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Popov'un sert vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
47. dakikada Diouf vurdu, kaleci çıkardı.
50. dakikada Boupendza vurdu, Altay gole izin vermedi.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Alpaslan Dedeş xx, Mehmet Kısal xx
A.Hatayspor: Munir Mohammed xx, Popov xx, Billong xx, Yusuf Abdioğlu x (Pablo Santos dk. 22 x), Mesut Çaytemel xx, Rayane Aabid xx, Ruben Ribeiro xx, Selim Ilgaz xx (Katranis), Adama Traore xx, Boupendza xx, Mame Diouf xx
Yedekler: Akın Alkan, Ekrem, Alexandros Katranis, Abdurrahman Canlı, Muhammed Mert, Isaac Sackey, Burak Çamoğlu, Akomadi, Kamara
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Fenerbahçe: Altay xx, Nazım xx, Serdar xx, Attila Szalai xx, Caner xx, Ozan xx, Gustavo xx (Samatta), Bright Osayi xx, Mert Hakan xx, Valencia xx, Thiam xx
Yedekler: Harun, Lemos, Novak, Sadık, Uğur Kaan, Fatih Yiğit, Ferdi, Mesut Özil, Cisse, Samatta
Teknik Direktör: Erol Bulut
Gol: Thiam (dk. 26) (Fenerbahçe)
Sarı kart: Mesut Çaytemel, Riberio(A.Hatayspor)
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