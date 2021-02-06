Hatay, Paşa'yı farklı geçti

06 Şubat 2021 Cumartesi, 16:53

Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını konuk Hatayspor, Aaron Boupendza'nın golüyle 1-0 önde kapattı. Gol krallığı yarışında zirvede bulunan 24 yaşındaki futbolcu ligde 17 gole ulaştı.

İkinci yarıya etkili başlayan Kasımpaşa, 56. dakikada Isaac Thelin'in golüyle beraberliği yakaladı. Ancak 72'de rakip savunmanın hatasında pozisyonu iyi takip eden Rayane Aabid, ceza sahası dışından gönderdiği şutla Hatayspor'u bir kez daha öne geçirdi. Konuk ekip 84' Abdurrahman Canlı ve 90+1' Mohammed Kamara ile iki gol daha buldu ve deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Hatayspor ligde 11. galibiyetini elde ederken, Paşa'nın 3 puan özlemi üç haftaya yükseldi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Bahattin Şimşek, Hakan Yemişken, Yusuf Bozdoğan

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Brecka, Tosic, Haddadi, Aytaç Kara, Bistrovic, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic (Dk. 79 Koomson), Hodzic, Thelin

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Sackey, Katranis, Aabid, Muhammed Mert (Dk. 59 Abdurrahman Canlı), Traore, Akintola, Boupendza (Dk. 77 Kamara), Diouf (Dk. 88 Selim Ilgaz)

Goller: Dk. 44 Boupendza, Dk. 72 Aabid, Dk. 84 Abdurrahman Canlı, Dk. 90+1 Kamara (Atakaş Hatayspor), Dk. 56 Thelin (Kasımpaşa)

Sarı kart: Dk. 16 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa)